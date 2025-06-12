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В ніч на 12 червня РФ атакувала 63 дронами: є влучання в 7 локаціях і падіння уламків

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 червня 2025, 09:03
В ніч на 12 червня РФ атакувала 63 дронами: є влучання в 7 локаціях і падіння уламків
збитий дрон. ілюстративне фото Повітряних сил

В ніч на 12 червня Росія атакувала Україну 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, ППО знешкодила 49 дронів.

Джерело: командування Повітряних сил у соцмережах

Деталі: Починаючи з 22.00 11 червня противник бив із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ та мису Чауда на ТОТ Криму.

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Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина та Одещина.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.

ШахедвійнаПовітряні сили ЗСУППО
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