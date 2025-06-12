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В ночь на 12 июня РФ атаковала 63 дронами: есть попадания в 7 локациях и падение обломков

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 июня 2025, 09:03
В ночь на 12 июня РФ атаковала 63 дронами: есть попадания в 7 локациях и падение обломков
сбитый дрон. иллюстративное фото Воздушных сил

В ночь на 12 июня Россия атаковала Украину 63-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, ПВО обезвредила 49 дронов.

Источник: командование Воздушных сил в соцсетях

Детали: Начиная с 22.00 11 июня противник бил с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ и мыса Чауда на ВОТ Крыма.

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Основными направлениями воздушного удара были Харьковщина, Донецкая и Одесская области.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 21 - локационо потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

ШахедвойнаВоздушные силы ВСУПВО
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