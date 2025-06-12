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Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЗСУ

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 12 червня 2025, 09:38
Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЗСУ
фото: Tagesschau

Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторіус прибув до Києва 12 червня, щоб обговорити з представниками українського уряду подальшу військову допомогу країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Вранці 12 червня Пісторіус прибув до Києва, аби обговорити з представниками українського уряду подальшу військову допомогу країні.

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"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, аби вона могла захищатися та опинилася в такій позиції, коли Росія буде готова до серйозних переговорів", – запевнив німецький міністр оборони.

Як передає Welt, по прибутті до Києва, глава Міноборони Німеччини засудив посилені російські авіаудари по країні, які охарактеризував як "надзвичайно жорстокі та загрозливі, із великою кількістю крилатих ракет та атак дронами".

"Це є чітким сигналом з Москви: наразі немає жодного інтересу до мирного вирішення, натомість удари тривають з незмінною жорстокістю і, перш за все, дедалі більше спрямовані на цивільні райони України", – сказав Пісторіус на залізничному вокзалі в Києві.

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Варто зазначити, що візит відбувається після того, як у Німеччині викликав бурхливу реакцію документ, підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією – він стосується зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією.

У документі під назвою "Маніфест" "мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.

Пісторіус заявив, що автори "Маніфесту" у своєму прагненні до миру заперечують реальність.

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