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Писториус прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ВСУ

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 12 июня 2025, 09:38
Писториус прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ВСУ
фото: Tagesschau

Министр обороны Федеративной Республики Германия Борис Писториус прибыл в Киев 12 июня, чтобы обсудить с представителями украинского правительства дальнейшую военную помощь стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Утром 12 июня Писториус прибыл в Киев, чтобы обсудить с представителями украинского правительства дальнейшую военную помощь стране.

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"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защищаться и оказалась в такой позиции, когда Россия будет готова к серьезным переговорам", – заверил немецкий министр обороны.

Как передает Welt, по прибытии в Киев глава Минобороны Германии осудил усиленные российские авиаудары по стране, которые охарактеризовал как "чрезвычайно жестокие и угрожающие, с большим количеством крылатых ракет и атак дронами".

"Это четкий сигнал из Москвы: пока нет никакого интереса к мирному решению, вместо этого удары продолжаются с неизменной жестокостью и, прежде всего, все больше направлены на гражданские районы Украины", – сказал Писториус на железнодорожном вокзале в Киеве.

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Стоит отметить, что визит происходит после того, как в Германии вызвал бурную реакцию документ, подписанный более 100 деятелями, связанными с Социал-демократической партией – он касается изменения политики безопасности и обороны и переговоров с Россией.

В документе под названием "Манифест" "мирные круги СДПГ" призывают к переговорам с Россией и прекращению размещения новых американских ракет средней дальности в Германии.

Писториус заявил, что авторы "Манифеста" в своем стремлении к миру отрицают реальность.

Германияпомощь Украине
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