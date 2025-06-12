В ГУР розповіли, як Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту

Держава-агресор Росія нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу.

Джерело: представник ГУР МО майор Андрій Юсов, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до Кремля".

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Деталі: З цією метою РФ послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки – сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина.

За словами Юсова, в провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі – синхронізація освітніх програм до стандартів РФ.

За задумом Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту, вважають у ГУР.

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Окрему увагу росіяни приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи.