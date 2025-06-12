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В ГУР рассказали, как Россия формирует лояльную к Кремлю африканскую элиту

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 июня 2025, 09:44
В ГУР рассказали, как Россия формирует лояльную к Кремлю африканскую элиту
иллюстративное фото Getty Images

Государство-агрессор Россия наращивает свое присутствие на африканском континенте, используя образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния.

Источник: представитель ГУР МО майор Андрей Юсов, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к Кремлю".

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Детали: С этой целью РФ последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за счет госбюджета. Основные направления подготовки - сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина.

По словам Юсова, в ведущих университетах Африки планируют открытие курсов русского языка и программ повышения квалификации для преподавателей. В перспективе - синхронизация образовательных программ со стандартами РФ.

По замыслу Кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран континента, считают в ГУР.

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Особое внимание россияне уделяют работе с молодежью через спортивные инициативы.

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