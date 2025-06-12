Дрони уразили завод плат "Рєзоніт" у Московській області – Генштаб

У ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора – технопарку "Рєзоніт" у Московській області.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook, Міноборони РФ в Telegram

Дослівно ГШ: "Зафіксовано вибухи на території Технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки".

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Деталі: Зазначається, що результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", – підсумували у Генштабі.

Раніше Міноборони РФ заявило, що вночі ППО нібито знищила 52 "українських безпілотники" над трьома регіонами Росії і тимчасово окупованим Кримом.

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Зокрема, 41 дрон нібито знищили над Бєлгородською областю, 6 – над Брянською, 3 – над Московською і 2 – над Кримом.