Дроны поразили завод плат «Резонит» в Московской области – Генштаб

В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны ударили по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора – технопарку "Резонит" в Московской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook, Минобороны РФ в Telegram

Дословно ГШ: "Зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники".

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Детали: Отмечается, что результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – подытожили в Генштабе.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ночью ПВО якобы уничтожила 52 "украинских беспилотников" над тремя регионами России и временно оккупированным Крымом.

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В частности, 41 дрон якобы уничтожили над Белгородской областью, 6 – над Брянской, 3 – над Московской и 2 – над Крымом.