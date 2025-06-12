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Зеленський назвав візит Вучича "важливим", бо він побачив війну на власні очі

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 12 червня 2025, 11:25
Зеленський назвав візит Вучича важливим, бо він побачив війну на власні очі
Зеленський і Вучич, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що перший візит його сербського візаві Александара Вучича до України важливий, адже президент Сербії побачив війну на власні очі.

Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Ввечері в середу, 11 червня, Зеленський розповів про своє спілкування із Вучичем, який відвідав Одесу та взяв участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа". 

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"Президент відвідує Україну вперше, і це справді важливо – бути тут, в Україні, і бачити війну на власні очі", – вважає український лідер.

Зеленський та Вучич поспілкувалися щодо взаємної підтримки на шляху до Європейського Союзу, двосторонню співпрацю й відбудову України. 

"Дякую за ініціативу допомогти з відновленням і взяти патронат над відбудовою кількох населених пунктів України. Це дійсно ефективний формат співпраці, і будемо розраховувати на хороші результати", – додав український президент.

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Варто зазначити, що учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у підсумку підписали декларацію, у якій "найрішучішим чином" засуджується війна Росії проти України та закликають міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти Російської Федерації".

Водночас Вучич – єдиний учасник події, який її не підписав.

Коментуючи це, Вучич заявив, що таким чином він "не зрадив Росію".

ЗеленськийСербіяпрезидентУкраїна
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