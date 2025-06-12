Зеленский назвал визит Вучича "важным", потому что он увидел войну собственными глазами

Президент Владимир Зеленский считает, что первый визит его сербского визави Александара Вучича в Украину важен, ведь президент Сербии увидел войну собственными глазами.

Источник: Зеленский в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Вечером в среду, 11 июня, Зеленский рассказал о своем общении с Вучичем, который посетил Одессу и принял участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

Реклама:

"Президент посещает Украину впервые, и это действительно важно – быть здесь, в Украине, и видеть войну собственными глазами", – считает украинский лидер.

Зеленский и Вучич пообщались о взаимной поддержке на пути в Европейский Союз, двустороннем сотрудничестве и восстановлении Украины.

"Спасибо за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины. Это действительно эффективный формат сотрудничества, и будем рассчитывать на хорошие результаты", – добавил украинский президент.

РЕКЛАМА:

Стоит отметить, что участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в итоге подписали декларацию, в которой "самым решительным образом" осуждается война России против Украины и призывают международное сообщество "сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации".

В то же время Вучич – единственный участник события, который ее не подписал.

Комментируя это, Вучич заявил, что таким образом он "не предал Россию".