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Зеленский назвал визит Вучича "важным", потому что он увидел войну собственными глазами

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 12 июня 2025, 11:25
Зеленский назвал визит Вучича важным, потому что он увидел войну собственными глазами
Зеленский и Вучич, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что первый визит его сербского визави Александара Вучича в Украину важен, ведь президент Сербии увидел войну собственными глазами.

Источник: Зеленский в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Вечером в среду, 11 июня, Зеленский рассказал о своем общении с Вучичем, который посетил Одессу и принял участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

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"Президент посещает Украину впервые, и это действительно важно – быть здесь, в Украине, и видеть войну собственными глазами", – считает украинский лидер.

Зеленский и Вучич пообщались о взаимной поддержке на пути в Европейский Союз, двустороннем сотрудничестве и восстановлении Украины.

"Спасибо за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины. Это действительно эффективный формат сотрудничества, и будем рассчитывать на хорошие результаты", – добавил украинский президент.

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Стоит отметить, что участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в итоге подписали декларацию, в которой "самым решительным образом" осуждается война России против Украины и призывают международное сообщество "сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации".

В то же время Вучич – единственный участник события, который ее не подписал.

Комментируя это, Вучич заявил, что таким образом он "не предал Россию".

ЗеленскийСербияпрезидентУкраина
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