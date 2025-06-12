Росія намагається захопити Юнаківку та Писарівку на Сумщині – УП

Російські війська активізували наступ на північному сході Сумщини та намагаються захопити прикордонні села Юнаківку і Писарівку.

Джерело: матеріал УП "Ви наступаєте на Тьоткіно? Ми наступаємо на граблі". Що відбувається на Сумщині, якою рухається російська армія

Деталі: У матеріалі "Української правди" йдеться про те, що наразі окупанти максимально розтягують фронт на Сумщині, щоб стягнути сюди побільше резерівів Сил оборони.

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Основні удари росіян зараз спрямовані на два населені пункти: Писарівку та Юнаківку. Захоплення Писарівки дозволить армії РФ перерізати головну дорогу, що веде від Сум до прикордоння, а в разі окупації Юнаківки росіяни отримають контроль над ключовим прикордонним селом.

За словами прикордонників, 7-8 червня вони фіксували проникнення росіян у центр села на мотоциклах. 10 червня українські аналітики з DeepState, попри затримку в оновленні карти, позначили приблизно третину Юнаківки як "сіру зону". До Писарівки залишилось орієнтовно 5 кілометрів.

Центр села Юнаківка в березні 2025 року. На фото – стародавня Різдво-Богородицька церква, реставрацію якої зупинили через війну ФОТО УП, ОЛЬГА КИРИЛЕНКО

Як повідомляє "Українська правда", на вже окупованій ділянці Сумщини російська армія переважно діє малими штурмовими групами без важкої техніки. Максимум, що вдалося зафіксувати – це міномет. Російські військові більшу частину часу проводять у хатах місцевих жителів, перетворюючи цивільні будинки на укриття. За словами співрозмовників УП, точок зльоту дронів на цій ділянці наразі не виявлено.

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Водночас, як і українські сили, росіяни почали використовувати важкі нічні бомбери, а також роботизовані наземні комплекси для підвозу боєкомплекту, їжі та транспортування мінометів.