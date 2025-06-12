Росія намагається захопити Юнаківку та Писарівку на Сумщині – УП
Російські війська активізували наступ на північному сході Сумщини та намагаються захопити прикордонні села Юнаківку і Писарівку.
Джерело: матеріал УП "Ви наступаєте на Тьоткіно? Ми наступаємо на граблі". Що відбувається на Сумщині, якою рухається російська армія
Деталі: У матеріалі "Української правди" йдеться про те, що наразі окупанти максимально розтягують фронт на Сумщині, щоб стягнути сюди побільше резерівів Сил оборони.
Основні удари росіян зараз спрямовані на два населені пункти: Писарівку та Юнаківку. Захоплення Писарівки дозволить армії РФ перерізати головну дорогу, що веде від Сум до прикордоння, а в разі окупації Юнаківки росіяни отримають контроль над ключовим прикордонним селом.
За словами прикордонників, 7-8 червня вони фіксували проникнення росіян у центр села на мотоциклах. 10 червня українські аналітики з DeepState, попри затримку в оновленні карти, позначили приблизно третину Юнаківки як "сіру зону". До Писарівки залишилось орієнтовно 5 кілометрів.
Як повідомляє "Українська правда", на вже окупованій ділянці Сумщини російська армія переважно діє малими штурмовими групами без важкої техніки. Максимум, що вдалося зафіксувати – це міномет. Російські військові більшу частину часу проводять у хатах місцевих жителів, перетворюючи цивільні будинки на укриття. За словами співрозмовників УП, точок зльоту дронів на цій ділянці наразі не виявлено.
Водночас, як і українські сили, росіяни почали використовувати важкі нічні бомбери, а також роботизовані наземні комплекси для підвозу боєкомплекту, їжі та транспортування мінометів.