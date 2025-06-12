Россия пытается захватить Юнаковку и Писаревку в Сумской области – УП

Российские войска активизировали наступление на северо-востоке Сумщины и пытаются захватить приграничные села Юнаковка и Писаревка.

Источник: материал УП "Вы наступаете на Теткино? Мы наступаем на грабли". Что происходит на Сумщине, по которой движется российская армия

Детали: В материале "Украинской правды" говорится о том, что сейчас оккупанты максимально растягивают фронт на Сумщине, чтобы стянуть сюда побольше резервов Сил обороны.

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Основные удары россиян сейчас направлены на два населенных пункта: Писаревку и Юнаковку. Захват Писаревки позволит армии РФ перерезать главную дорогу, ведущую от Сум к приграничью, а в случае оккупации Юнаковки россияне получат контроль над ключевым пограничным селом.

По словам пограничников, 7-8 июня они фиксировали проникновение россиян в центр села на мотоциклах. 10 июня украинские аналитики из DeepState, несмотря на задержку в обновлении карты, обозначили примерно треть Юнаковки как "серую зону". До Писаревки осталось ориентировочно 5 километров.

Центр села Юнаковка в марте 2025 года. На фото - древняя Рождество-Богородицкая церковь, реставрацию которой остановили из-за войны РЕКЛАМА: ФОТО УП, ОЛЬГА КИРИЛЕНКО

Как сообщает "Украинская правда", на уже оккупированном участке Сумщины российская армия преимущественно действует малыми штурмовыми группами без тяжелой техники. Максимум, что удалось зафиксировать – это миномет. Российские военные большую часть времени проводят в домах местных жителей, превращая гражданские дома в укрытие. По словам собеседников УП, точек взлета дронов на этом участке пока не обнаружено.

В то же время, как и украинские силы, россияне начали использовать тяжелые ночные бомберы, а также роботизированные наземные комплексы для подвоза боекомплекта, еды и транспортировки минометов.