Зеленський: Росія просто бреше Трампу

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб завершити війну між РФ та Україною – але для цього американський колега має усвідомити, яку гру веде глава Кремля Володимир Путін.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters, до якої входить видання Politico, "Європейська правда"

Деталі: Український лідер зазначив, що Росія "просто бреше Трампу".

Реклама:

"Більшість лідерів держав і урядів поділяють мою думку, і я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє. Це найважливіше. А як на це реагувати – це вже рішення Америки", – сказав він.

За словами Зеленського, саме Трамп має силу, щоб зупинити війну, бо "Путін не розуміє нічого, крім сили, а Америка має цю силу".

Він також наголосив, що "Трамп бачить, що російська сторона не зовсім щира у питаннях війни".

РЕКЛАМА:

Зеленський зазначив, що Росія може перемогти лише у випадку, якщо Захід покине Україну. На його думку, американський вихід із війни був би "ідеальним сценарієм" для Путіна.

На запитання про сварку між лідерами США та України в Овальному кабінеті в лютому Зеленський іронічно відповів, що не вважає, що їх "зблизив" цей інцидент, водночас наголосивши, що це вже в минулому.

"Сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб наступна зустріч в Овальному кабінеті була успішною для обох країн", – запевнив він.

За словами Зеленського, Сполучені Штати та Україна відновили "конструктивний" діалог. Він додав, що у квітні відбулася особиста зустріч президентів у Ватикані, яка була "дружньою".

Передісторія: