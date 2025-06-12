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Зеленський: Росія просто бреше Трампу

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 12 червня 2025, 11:50
Зеленський: Росія просто бреше Трампу
Зеленський. Фото Getty Images

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб завершити війну між РФ та Україною – але для цього американський колега має усвідомити, яку гру веде глава Кремля Володимир Путін.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters, до якої входить видання Politico, "Європейська правда"

Деталі: Український лідер зазначив, що Росія "просто бреше Трампу".

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"Більшість лідерів держав і урядів поділяють мою думку, і я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє. Це найважливіше. А як на це реагувати – це вже рішення Америки", – сказав він.

За словами Зеленського, саме Трамп має силу, щоб зупинити війну, бо "Путін не розуміє нічого, крім сили, а Америка має цю силу".

Він також наголосив, що "Трамп бачить, що російська сторона не зовсім щира у питаннях війни".

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Зеленський зазначив, що Росія може перемогти лише у випадку, якщо Захід покине Україну. На його думку, американський вихід із війни був би "ідеальним сценарієм" для Путіна.

На запитання про сварку між лідерами США та України в Овальному кабінеті в лютому Зеленський іронічно відповів, що не вважає, що їх "зблизив" цей інцидент, водночас наголосивши, що це вже в минулому.

"Сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб наступна зустріч в Овальному кабінеті була успішною для обох країн", – запевнив він.

За словами Зеленського, Сполучені Штати та Україна відновили "конструктивний" діалог. Він додав, що у квітні відбулася особиста зустріч президентів у Ватикані, яка була "дружньою".

Передісторія:

  • Нещодавно Трамп розповів деталі розмови з Путіним, зокрема свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити "ще повоювати", бо потім буде легше це припинити.
  • Тоді ж він прирівняв російсько-українську війну до "двох маленьких дітей, які б'ються як скажені".  "Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розвести. Вони не хочуть, щоб їх розвели. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розвести", – сказав тоді він.
  • У відповідь на це Зеленський заявив, що Путін – вбивця, а не дитина на майданчику.

ЗеленськийТрампвійнаРосія
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