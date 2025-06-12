Зеленский: Россия просто врет Трампу

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп имеет рычаги, чтобы завершить войну между РФ и Украиной, но для этого американский коллега должен осознать, какую игру ведет глава Кремля Владимир Путин.

Источник: Зеленский в интервью сети Axel Springer Global Reporters, в которую входит издание Politico, "Европейская правда"

Детали: Украинский лидер отметил, что Россия "просто врет Трампу".

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"Большинство лидеров государств и правительств разделяют мое мнение, и я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает. Это самое важное. А как на это реагировать – это уже решение Америки", – сказал он.

По словам Зеленского, именно Трамп имеет силу, чтобы остановить войну, потому что "Путин не понимает ничего, кроме силы, а Америка имеет эту силу".

Он также отметил, что "Трамп видит, что российская сторона не совсем искренняя в вопросах войны".

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Зеленский отметил, что Россия может победить только в случае, если Запад покинет Украину. По его мнению, американский выход из войны был бы "идеальным сценарием" для Путина.

На вопрос о ссоре между лидерами США и Украины в Овальном кабинете в феврале Зеленский иронично ответил, что не считает, что их "сблизил" этот инцидент, одновременно подчеркнув, что это уже в прошлом.

"Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы следующая встреча в Овальном кабинете была успешной для обеих стран", – заверил он.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты и Украина возобновили "конструктивный" диалог. Он добавил, что в апреле состоялась личная встреча президентов в Ватикане, которая была "дружественной".

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