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G7 відмовиться від спільного комюніке на саміті в Канаді, щоб не дратувати Трампа – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 12 червня 2025, 13:46
G7 відмовиться від спільного комюніке на саміті в Канаді, щоб не дратувати Трампа – ЗМІ
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Країни "Групи семи" не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке на саміті лідерів наступного тижня в Канаді, щоб уникнути потенційного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом. 

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників агентства, замість єдиного документа лідери G7, швидше за все, випустять окремі спільні заяви щодо різних тем.

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Джерела додають, що такий підхід спрямований на послаблення напруженості у відносинах з Трампом, якого прагне досягти прем’єр Канади Марк Карні, який буде господарем саміту.

Як зазначено, Карні хоче уникнути повторення 2018 року в Канаді, коли Трамп відкликав свій підпис зі спільного комюніке через кілька годин після його підписання, бо був роздратований коментарями, зробленими журналістам тодішнім прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Агентство зауважує, що підсумкове комюніке, хоча і не має юридичної сили, покликане продемонструвати єдність учасників зустрічі з глобальних питань.

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Наприклад, документ після торішнього саміту займав 36 сторінок і включав обіцянки підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, боротися зі зміною клімату і сприяти гендерній рівності.

Однак Трамп "перевернув політику США", відмовившись висловити підтримку Україні, скасувавши ініціативи щодо боротьби зі змінами клімату та відкинувши гендерні ініціативи, нагадує агентство.

Саміт лідерів G7 відбудеться 15-17 червня. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт G7.

Тим часом в Офісі українського президента сподіваються організувати зустріч між Зеленським і Трампом.

G7ТрампКанада
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