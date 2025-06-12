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G7 откажется от совместного коммюнике на саммите в Канаде, чтобы не раздражать Трампа – СМИ

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 12 июня 2025, 13:46
G7 откажется от совместного коммюнике на саммите в Канаде, чтобы не раздражать Трампа – СМИ
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Страны "Группы семи" не будут пытаться достичь консенсуса по совместному коммюнике на саммите лидеров на следующей неделе в Канаде, чтобы избежать потенциального конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников агентства, вместо единого документа лидеры G7, скорее всего, выпустят отдельные совместные заявления по различным темам.

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Источники добавляют, что такой подход направлен на ослабление напряженности в отношениях с Трампом, которого стремится достичь премьер Канады Марк Карни, который будет хозяином саммита.

Как указано, Карни хочет избежать повторения 2018 года в Канаде, когда Трамп отозвал свою подпись с совместного коммюнике через несколько часов после его подписания, потому что был раздражен комментариями, сделанными журналистам тогдашним премьер-министром Джастином Трюдо.

Агентство отмечает, что итоговое коммюнике, хотя и не имеет юридической силы, призвано продемонстрировать единство участников встречи по глобальным вопросам.

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Например, документ после прошлогоднего саммита занимал 36 страниц и включал обещания поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, бороться с изменением климата и способствовать гендерному равенству.

Однако Трамп "перевернул политику США", отказавшись выразить поддержку Украине, отменив инициативы по борьбе с изменениями климата и отвергнув гендерные инициативы, напоминает агентство.

Саммит лидеров G7 состоится 15-17 июня. Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что получил приглашение на саммит G7.

Тем временем в Офисе украинского президента надеются организовать встречу между Зеленским и Трампом.

G7ТрампКанада
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