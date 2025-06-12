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На борту Boeing 787, який розбився, було 53 британці, 7 португальців та 169 громадяни Індії

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 12 червня 2025, 13:57
На борту Boeing 787, який розбився, було 53 британці, 7 португальців та 169 громадяни Індії
Фото з Facebok Central Industrial Security Force - CISF

У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост компанії в соцмережі Х

Деталі: Air India підтвердила, що рейс AI171, який прямував з міста Ахмедабад до Лондона, 12 червня зазнав аварії через 5 хвилин після зльоту. Літак впав у житловому кварталі.

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На борту перебували 242 людини. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії.

Наразі постраждалих доправляють до найближчих лікарень.

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Фото зі сторінки Tehseen Poonawalla Official в мережі Х

Air India зазначає, що повністю співпрацює з органами влади, які розслідують цей інцидент.

Передісторія:

катастрофиІндіяавіа
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