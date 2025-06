На борту Boeing 787, який розбився, було 53 британці, 7 португальців та 169 громадяни Індії

У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост компанії в соцмережі Х

Деталі: Air India підтвердила, що рейс AI171, який прямував з міста Ахмедабад до Лондона, 12 червня зазнав аварії через 5 хвилин після зльоту. Літак впав у житловому кварталі.

We just received more images from #AI171 crash site. The B787 crashed directly on the BJ Medical College UG hostel mess in Meghani Nagar. Updates: https://t.co/4BuDhgJDQn pic.twitter.com/R3ieu51tsD