На борту Boeing 787, який розбився, було 53 британці, 7 португальців та 169 громадяни Індії

У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост компанії в соцмережі Х

Деталі: Air India підтвердила, що рейс AI171, який прямував з міста Ахмедабад до Лондона, 12 червня зазнав аварії через 5 хвилин після зльоту. Літак впав у житловому кварталі.

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We just received more images from #AI171 crash site. The B787 crashed directly on the BJ Medical College UG hostel mess in Meghani Nagar. Updates: https://t.co/4BuDhgJDQn pic.twitter.com/R3ieu51tsD — AIRLIVE (@airlivenet) June 12, 2025

На борту перебували 242 людини. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії.

Наразі постраждалих доправляють до найближчих лікарень.

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Фото зі сторінки Tehseen Poonawalla Official в мережі Х

Air India зазначає, що повністю співпрацює з органами влади, які розслідують цей інцидент.

Передісторія: