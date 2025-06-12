Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На борту Boeing 787, который упал, было 53 британца, 7 португальцев и 169 граждан Индии

Уляна Кричковская, Ирина БалачукЧетверг, 12 июня 2025, 13:57
На борту Boeing 787, который упал, было 53 британца, 7 португальцев и 169 граждан Индии
Фото с Facebook Central Industrial Security Force - CISF

В самолете, который разбился в Индии сразу после взлета, было более 50 британцев и 7 португальцев, самолет должен был лететь в Лондон, сообщила компания Air India.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост компании в соцсети Х

Детали: Air India подтвердила, что рейс AI171, следовавший из города Ахмедабад в Лондон, 12 июня потерпел крушение через 5 минут после взлета. Самолет упал в жилом квартале. 

Реклама:

На борту находились 242 человека. Из них 169 – граждане Индии, 53 – граждане Великобритании, 1 – гражданин Канады и 7 – граждане Португалии. 

 
ФОТО СО СТРАНИЦЫ TEHSEEN POONAWALLA OFFICIAL В СЕТИ Х

Сейчас пострадавших доставляют в ближайшие больницы.

РЕКЛАМА:

Air India отмечает, что полностью сотрудничает с органами власти, которые расследуют этот инцидент.

Предыстория:

катастрофыИндияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПолиция заявила, что в авиакатастрофе Boeing 787 в Индии никто не выжил
СМИ: В Полтаве обнаружили мертвым псевдоволонтера, подозреваемого в мошенничестве на 3 млн грн
фото, видеоПрошел новый этап обмена: часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести
Год мечтал о яблоке: умер военный из Винницкой области, который 2 года назад вернулся из плена
инфографикаБольшинство украинцев плохо относятся к Трампу и руководству США – КМИС
Дроны поразили завод плат «Резонит» в Московской области – Генштаб
Все новости...
катастрофы
В Южной Корее разбился патрульный самолет ВМС: погибли все члены экипажа
Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбитие MH17
Глава Siemens в Испании погиб в результате авиакатастрофы в Нью-Йорке
Последние новости
16:08
В Израиле исследователи вырастили искусственную кожу из клеток пациента: она помогает быстрее залечивать раны
15:54
видеоГрузинские фанаты спели известную кричалку о Путине во время матча молодежного Евро-2025
15:54
Николаевская трасса "съест" еще 15,5 миллионов гривен
15:34
Министр здравоохранения США обновил Комитет по иммунизации: в его составе есть антивакцинаторы
15:28
фотоПолиция заявила, что в авиакатастрофе Boeing 787 в Индии никто не выжил
15:26
"Серый" рынок электроники вырос вдвое с начала большой войны - СЕО "Фокстрота"
15:21
Келлог рассказал, как в разговоре с Трампом сравнил Зеленского с Линкольном
15:13
В Украине уменьшилась цена на автогаз
15:08
В Одесской области умер двухмесячный младенец: полиция начала следствие
15:01
СМИ: В Полтаве обнаружили мертвым псевдоволонтера, подозреваемого в мошенничестве на 3 млн грн
Все новости...
Реклама:
Реклама: