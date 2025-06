На борту Boeing 787, который упал, было 53 британца, 7 португальцев и 169 граждан Индии

В самолете, который разбился в Индии сразу после взлета, было более 50 британцев и 7 португальцев, самолет должен был лететь в Лондон, сообщила компания Air India.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост компании в соцсети Х

Детали: Air India подтвердила, что рейс AI171, следовавший из города Ахмедабад в Лондон, 12 июня потерпел крушение через 5 минут после взлета. Самолет упал в жилом квартале.

We just received more images from #AI171 crash site. The B787 crashed directly on the BJ Medical College UG hostel mess in Meghani Nagar. Updates: https://t.co/4BuDhgJDQn pic.twitter.com/R3ieu51tsD