Келлог розповів, як у розмові з Трампом порівняв Зеленського із Лінкольном
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що намагався донести до Дональда Трампа важливість зусиль Володимира Зеленського для досягнення миру.
Джерело: заява Кіта Келлога під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Келлог розповів, що казав Трампу, що "у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який робив би те, що зробив президент Зеленський".
Пряма мова Келлога: "Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн. Він боровся на своїй землі за виживання нації і національний суверенітет. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися прямо зараз на полі бою".
Деталі: За його словами, у США іноді не бачать цього, бо "не ставлять себе на місце" українців "і не розуміють, як вибратися з цієї ситуації".
Передісторія:
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Раніше Келлог заявляв, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.
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Окрім того, Кіт Келлог також радив Україні не відмовлятися від переговорів з РФ.