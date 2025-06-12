Келлог рассказал, как в разговоре с Трампом сравнил Зеленского с Линкольном

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что пытался донести до Дональда Трампа важность усилий Владимира Зеленского по достижению мира.

Источник: заявление Кита Келлога во время выступления на форуме Германского фонда Маршалла в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Келлог рассказал, что говорил Трампу, что "у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который сделал бы то, что сделал президент Зеленский".

Реклама:

Прямая речь Келлога: "Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что делал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и за национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять, с какими проблемами они сталкиваются прямо сейчас на поле боя".

Детали: По его словам, в США это не всегда осознают, потому что "не ставят себя на место" украинцев и "не понимают, как выбраться из этой ситуации".

Предыстория:

РЕКЛАМА: