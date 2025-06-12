Сибіга розкритикував публічні привітання деяких країн до дня РФ: "Було особливо неприємно"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс" у Римі заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн"

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Сибіги: "Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора".

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Деталі: Сибіга прямо не згадав країни, які він мав на увазі. Однак варто зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо опублікував офіційне привітання з Днем Росії.

Він додав, що "має моральне право це озвучувати", а також зазначив, що "не може бути жодного винагородження країни-агресора".

Що було раніше: Перед цим очільнику Пентагону Піту Гегсету влаштували серію незручних питань у Сенаті, у тому числі щодо російсько-української війни.