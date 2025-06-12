Сибига раскритиковал публичные поздравления некоторых стран ко дню РФ: "Было особенно неприятно"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед началом заседания в формате "Веймар Плюс" в Риме заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран"

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Сибиги: "Мне, как министру страны, которая воюет, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора".

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Детали: Сибига прямо не упомянул страны, которые он имел в виду. Однако стоит отметить, что государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал официальное поздравление с Днем России.

Он добавил, что "имеет моральное право это озвучивать", а также отметил, что "не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора".

Что предшествовало: Перед этим главе Пентагона Питу Хегсету задали серию неудобных вопросов в Сенате, в том числе о российско-украинской войне.