Росіяни поцілили FPV-дронами цивільні автівки на Донеччині: 2 загиблих, 4 поранених

На Донеччині окупанти поцілили по цивільному транспорту FPV-дронами – двоє людей загинули та четверо дістали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 12 червня о 10:40 ворожі війська атакували FPV-дроном село Іллінівка Краматорського району. Дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка віком 79 років, яка перебувала неподалік зупинки громадського транспорту. Також поранено 52-річного водія та пасажирку автобусу. Їм надано медичну допомогу.

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фото прокуратури

Вже через 2 години російські військові вдарили FPV-дроном по легковому автомобілю у селі Миколайпілля Дружківської ТГ. Внаслідок обстрілу загинув 35-річний чоловік, ще двоє цивільних отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та садна. Потерпілих доставлено до лікарні.