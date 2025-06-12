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Россияне атаковали FPV-дронами гражданский транспорт в Донецкой области: 2 погибших, 4 раненых

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 июня 2025, 16:47
Россияне атаковали FPV-дронами гражданский транспорт в Донецкой области: 2 погибших, 4 раненых
фото прокуратуры

В Донецкой области оккупанты попали по гражданскому транспорту FPV-дронами - два человека погибли и четверо получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 12 июня в 10:40 вражеские войска атаковали FPV-дроном село Ильиновка Краматорского района. Получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пенсионерка в возрасте 79 лет, которая находилась недалеко от остановки общественного транспорта. Также ранены 52-летний водитель и пассажирка автобуса. Им оказана медицинская помощь.

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фото прокуратуры

Уже через 2 часа российские войска ударили FPV-дроном по легковому автомобилю в селе Николайполье Дружковской общины. В результате обстрела погиб 35-летний мужчина, еще двое гражданских получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и ссадины. Пострадавшие доставлены в больницу.

Донецкая областьвойнавоенные преступленияРосcия
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