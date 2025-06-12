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Зеленський повідомив про трирічний план постачання IRIS-T з Німеччини

Євген КізіловЧетвер, 12 червня 2025, 17:13
Зеленський повідомив про трирічний план постачання IRIS-T з Німеччини
фото: Getty Images

Україна та Німеччина мають спільний план постачання Києву систем протиповітряної оборони IRIS-T на найближчі три роки.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на брифінгу за результатами зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми також вдячні за постачання систем ППО IRIS-T. Ми розуміємо зараз план постачання, я не буду говорити про всі деталі. Але план на найближчі три роки. І це для нас в будь-якому випадку дуже важлива допомога".

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Деталі: За словами президента, це не означає, що війна триватиме так довго, просто Україні необхідні системи ППО, щоб захищати спокій українців.

Він додав, що Україна також розраховує на локалізацію виробництва "дуже якісних" німецьких систем ППО.

Що передувало: У травні Україна підписала угоди з німецькою компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T для України і ракет до них.

НімеччинаУкраїнаППОросійсько-українська війна
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