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Зеленский сообщил о трехлетнем плане поставок IRIS-T из Германии

Евгений КизиловЧетверг, 12 июня 2025, 17:13
Зеленский сообщил о трехлетнем плане поставок IRIS-T из Германии
фото: Getty Images

Украина и Германия имеют совместный план поставок Киеву систем противовоздушной обороны IRIS-T на ближайшие три года.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы также благодарны за поставки систем ПВО IRIS-T. Мы понимаем сейчас план поставок, я не буду говорить обо всех деталях. Но план на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь".

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Детали: По словам президента, это не означает, что война будет длиться так долго, просто Украине необходимы системы ПВО, чтобы защищать спокойствие украинцев.

Он добавил, что Украина также рассчитывает на локализацию производства "очень качественных" немецких систем ПВО.

Что предшествовало: В мае Украина подписала соглашение с немецкой компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T для Украины и ракет к ним.

ГерманияУкраинаПВОроссийско-украинская война
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