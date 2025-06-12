Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом на саміті G7
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на саміті G7 хоче з’ясувати у президента США Дональда Трампа, наскільки близькою є перспектива ухвалення нових санкцій проти Росії.
Джерело: заяву українського президента наводить "Укрінформ", передає "Європейська правда"
Пряма мова Зеленського: "Сподіваюся, що навіть якщо до того моменту відповідні рішення (щодо санкцій. – Ред.) ще не буде ухвалене, мені вдасться досягти принаймні розуміння того, наскільки ми близькі до цього рішення".
Деталі: Зеленський зазначив, що кінцеве рішення щодо нових санкцій проти РФ лишається за Трампом.
За словами українського президента, важливо, що відбувається координація з країнами Європейського Союзу та узгодження схожих позицій щодо санкційних пакетів. Як вважає Зеленський, це вже є кроком уперед.
Нагадаємо:
- Саміт лідерів G7 відбудеться 15-17 червня. Раніше Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт.
- Своєю чергою в Офісі українського президента сподіваються організувати зустріч між Зеленським і Трампом.