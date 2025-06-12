Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на саміті G7 хоче з’ясувати у президента США Дональда Трампа, наскільки близькою є перспектива ухвалення нових санкцій проти Росії.

Джерело: заяву українського президента наводить "Укрінформ", передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Сподіваюся, що навіть якщо до того моменту відповідні рішення (щодо санкцій. – Ред.) ще не буде ухвалене, мені вдасться досягти принаймні розуміння того, наскільки ми близькі до цього рішення".

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Деталі: Зеленський зазначив, що кінцеве рішення щодо нових санкцій проти РФ лишається за Трампом.

За словами українського президента, важливо, що відбувається координація з країнами Європейського Союзу та узгодження схожих позицій щодо санкційних пакетів. Як вважає Зеленський, це вже є кроком уперед.

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