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Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом на саммите G7

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 12 июня 2025, 17:38
Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом на саммите G7
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 хочет выяснить у президента США Дональда Трампа, насколько близка перспектива принятия новых санкций против России.

Источник: заявление украинского президента приводит "Укринформ", передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Надеюсь, что даже если к тому моменту соответствующие решения (по санкциям. - Ред.) еще не будут приняты, мне удастся достичь по крайней мере понимания того, насколько мы близки к этому решению".

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Детали: Зеленский отметил, что окончательное решение по новым санкциям против РФ остается за Трампом.

По словам украинского президента, важно, что происходит координация со странами Европейского Союза и согласование схожих позиций по санкционным пакетам. Как считает Зеленский, это уже является шагом вперед.

Напомним:

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ЗеленскийТрампG7Covid-2019
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