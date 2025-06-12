Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом на саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 хочет выяснить у президента США Дональда Трампа, насколько близка перспектива принятия новых санкций против России.
Источник: заявление украинского президента приводит "Укринформ", передает "Европейская правда"
Прямая речь Зеленского: "Надеюсь, что даже если к тому моменту соответствующие решения (по санкциям. - Ред.) еще не будут приняты, мне удастся достичь по крайней мере понимания того, насколько мы близки к этому решению".
Детали: Зеленский отметил, что окончательное решение по новым санкциям против РФ остается за Трампом.
По словам украинского президента, важно, что происходит координация со странами Европейского Союза и согласование схожих позиций по санкционным пакетам. Как считает Зеленский, это уже является шагом вперед.
Напомним:
- Саммит лидеров G7 состоится 15-17 июня. Ранее Зеленский подтвердил, что получил приглашение на саммит.
- В свою очередь в Офисе украинского президента надеются организовать встречу между Зеленским и Трампом.