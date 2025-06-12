"Схемы": Россия превращает Керченский аэропорт в военную базу, оттуда могут запускать "Шахеды"

Аэропорт "Керчь", расположенный на востоке оккупированного Крыма, меняет своё назначение с гражданского на военное. Об этом свидетельствуют данные из российского реестра недвижимости и спутниковые снимки Planet Labs.

Источник: проект "Схемы" (Радио Свобода)

Детали: Согласно реестровым документам, 4 марта 2025 года российская оккупационная власть передала часть земель аэропорта в бессрочное пользование Министерству обороны РФ.

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На спутниковых снимках, сделанных в феврале и июне 2025 года, видно строительство новых сооружений - в том числе защитных и маскировочных конструкций вокруг взлётной полосы. Снимки Planet Labs указывают на то, что переоборудование аэропорта "Керчь" продолжается до сих пор.

Эксперты предполагают, что эти объекты могут быть предназначены для размещения техники, связанной с беспилотниками или средствами ПВО.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский, которому журналисты показали снимки, обратил внимание на габариты маскировочных укрытий - по его словам, они потенциально пригодны для использования в качестве технической базы для БПЛА или для размещения зенитно-ракетных комплексов типа "Панцирь-С1" или "Тор-М2".

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Прямая речь Храпчинского: "Это могут быть площадки для запуска или комплектации беспилотников, а также позиции для ПВО".

Детали: Он также добавил, что взлётная полоса по своим параметрам подходит для запуска дронов.

Ранее территорию аэродрома использовали как стоянку для грузового транспорта, ожидавшего переправы на пароме. Однако в марте 2025 года эту площадку перенесли в другое место, объяснив это "реорганизацией работы предприятия".

Последний регулярный пассажирский рейс из аэропорта "Керчь" был выполнен в 2007 году.

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