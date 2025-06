В авіакатастрофі в Індії є вцілілий пасажир, який "встав і побіг"

Громадянину Великої Британії індійського походження вдалося вижити під час падіння літака Boeing Dreamliner в індійському місті Ахмедабад. Раніше повідомлялося про загибель усіх 242 людей на борту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на індійський телеканал NDTV

Деталі: Попри попередні повідомлення про те, що в авіакатастрофі в Ахмедабаді ніхто не вижив, у соцмережах почали поширювати відео з пасажиром, який, накульгуючи, ходить у районі аварії.

Комісар поліції Ахмедабада підтвердив, що "поліція знайшла одну людину, що вижила, на місці 11А". Чоловіка пізніше доправили до лікарні.

В авіакатастрофі вижив 40-річний Вішваш Кумар Рамеш – британський громадянин індійського походження, який повертався до Британії після візиту. Він зазнав травм грудей, очей і ніг у результаті падіння.

Чоловік розповів Hindustan Times, що летів разом зі своїм братом, якого зараз намагаються знайти.

"Через тридцять секунд після зльоту пролунав гучний звук, а потім літак розбився. Все сталося так швидко", – сказав він.

За словами Вішваша, коли він підвівся після падіння, навколо нього "були тіла".

"Я злякався. Я встав і побіг. Навколо мене були уламки літака. Хтось схопив мене, поклав у швидку і відвіз до лікарні", – додав він.

