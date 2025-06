В авиакатастрофе в Индии есть выживший пассажир, который "встал и побежал"

Гражданину Великобритании индийского происхождения удалось выжить при падении самолета Boeing Dreamliner в индийском городе Ахмедабад. Ранее сообщалось о гибели всех 242 человек на борту.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на индийский телеканал NDTV

Детали: Несмотря на предварительные сообщения о том, что в авиакатастрофе в Ахмедабаде никто не выжил, в соцсетях начали распространять видео с пассажиром, который, прихрамывая, ходит в районе аварии.

Комиссар полиции Ахмедабада подтвердил, что "полиция нашла одного выжившего человека на месте 11А". Мужчину позже доставили в больницу.

В авиакатастрофе выжил 40-летний Вишваш Кумар Рамеш – британский гражданин индийского происхождения, который возвращался в Британию после визита.

Мужчина рассказал Hindustan Times, что летел вместе со своим братом, которого сейчас пытаются найти.

"Через тридцать секунд после взлета раздался громкий звук, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро", – сказал он.

По словам Вишваша, когда он поднялся после падения, вокруг него "были тела".

"Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, положил в скорую и отвез в больницу", – добавил он.

