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В авиакатастрофе в Индии есть выживший пассажир, который "встал и побежал"

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 12 июня 2025, 18:44
В авиакатастрофе в Индии есть выживший пассажир, который встал и побежал
Выживший пассажир. Фото: Hindustan Times

Гражданину Великобритании индийского происхождения удалось выжить при падении самолета Boeing Dreamliner в индийском городе Ахмедабад. Ранее сообщалось о гибели всех 242 человек на борту.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на индийский телеканал NDTV

Детали: Несмотря на предварительные сообщения о том, что в авиакатастрофе в Ахмедабаде никто не выжил, в соцсетях начали распространять видео с пассажиром, который, прихрамывая, ходит в районе аварии.

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Комиссар полиции Ахмедабада подтвердил, что "полиция нашла одного выжившего человека на месте 11А". Мужчину позже доставили в больницу.

В авиакатастрофе выжил 40-летний Вишваш Кумар Рамеш – британский гражданин индийского происхождения, который возвращался в Британию после визита.

Мужчина рассказал Hindustan Times, что летел вместе со своим братом, которого сейчас пытаются найти.

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"Через тридцать секунд после взлета раздался громкий звук, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро", – сказал он.

По словам Вишваша, когда он поднялся после падения, вокруг него "были тела".

"Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, положил в скорую и отвез в больницу", – добавил он.

Напомним, авиакомпания Air India подтвердила, что рейс AI171, следовавший из города Ахмедабад в Лондон, 12 июня потерпел крушение после взлета. Известно, что самолет упал в жилом квартале через 5 минут после взлета.

На борту находились более 50 британцев и семь португальцев.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его мысли сейчас с пассажирами и семьями тех, кто летел рейсом Air India в аэропорт "Гатвик".

Индияавиаавария
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