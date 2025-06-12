Зеленський: Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська відштовхують окупантів із Сумщини.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Була сьогодні доповідь Головкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу".

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Деталі: Також глава держави обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим деталі всієї перемовної активності та фінансування захисту та оборонного виробництва в Україні.

Зеленський анонсував міжнародні зустрічі в найближчі тижні.

Пряма мова: "Чітке завдання для всіх рівнів наших представників – нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії справді працюють. Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти.

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Санкції проти російських банків і всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватися до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись – такий тиск, із яким вони не зможуть зжитися. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир".

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