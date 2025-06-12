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Зеленский: Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 июня 2025, 19:08
Зеленский: Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта
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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска отталкивают оккупантов из Сумской области.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Был сегодня доклад Главкома Сырского - фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению".

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Детали: Также глава государства обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым детали всей переговорной активности и финансирования защиты и оборонного производства в Украине.

Зеленский анонсировал международные встречи в ближайшие недели.

Прямая речь: "Четкая задача для всех уровней наших представителей - нам нужно, чтобы партнеры понимали, что санкции против России действительно работают. Действительно работают, когда опережают российскую власть в адаптации к этим санкциям. Санкции против нефти.

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Санкции против российских банков и всего финансового сектора. Санкции против физических и юридических лиц, которые помогают России адаптироваться к давлению мира. Нужна четкая граница для способности России адаптироваться - такое давление, с которым они не смогут сжиться. И это станет границей войны, за которой возможен надежный мир".

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Сумская областьбоевые действияроссийско-украинская войнаЗеленский
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