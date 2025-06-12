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В ЄС з'явиться спецпредставник з питань українців – Politico

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 12 червня 2025, 20:29
В ЄС з'явиться спецпредставник з питань українців – Politico
фото: Getty Images

В Євросоюзі створять посаду спеціального представника щодо питань українців на території ЄС. ЇЇ обійматиме Ілва Йоганссон – єврокомісарка з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 роки.

Джерело: про це дізналось Politico від двох проінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Роль спеціального посланника полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Євросоюзі, пише Politico.

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Йоганссон неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у 2022 році була нагороджена орденом України "За заслуги" ІІ ступеня.

Наразі мільйони українців перебувають у ЄС, користуючись статусом тимчасового захисту, що поки діє до березня 2026 року.

Нещодавно у Єврокомісії поділилися, що готують продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року та водночас дадуть країнам-членам рекомендації щодо подальших заходів, які включатимуть можливість отримання нового статусу для тих, хто має на території ЄС роботу чи навчання.

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ЄСУкраїнабіженці
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