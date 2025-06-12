В ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев – Politico

В Евросоюзе создадут должность специального представителя по вопросам украинцев на территории ЕС. Ее займет Илва Йоханссон – еврокомиссар по внутренним делам с 2019 по 2024 годы.

Источник: об этом Politico узнал от двух информированных источников, сообщает "Европейская правда"

Детали: Роль специального посланника будет заключаться в "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Евросоюзе, пишет Politico.

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Йоханссон неоднократно посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, а в 2022 году была награждена орденом Украины "За заслуги" II степени.

Сейчас миллионы украинцев находятся в ЕС, пользуясь статусом временной защиты, который пока действует до марта 2026 года.

Недавно в Еврокомиссии поделились, что готовят продление временной защиты для украинцев до марта 2027 года и одновременно дадут странам-членам рекомендации по дальнейшим мерам, которые будут включать возможность получения нового статуса для тех, кто имеет на территории ЕС работу или учебу.