Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев – Politico

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 12 июня 2025, 20:29
В ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев – Politico
фото: Getty Images

В Евросоюзе создадут должность специального представителя по вопросам украинцев на территории ЕС. Ее займет Илва Йоханссон – еврокомиссар по внутренним делам с 2019 по 2024 годы.

Источник: об этом Politico узнал от двух информированных источников, сообщает "Европейская правда"

Детали: Роль специального посланника будет заключаться в "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Евросоюзе, пишет Politico.

Реклама:

Йоханссон неоднократно посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, а в 2022 году была награждена орденом Украины "За заслуги" II степени.

Сейчас миллионы украинцев находятся в ЕС, пользуясь статусом временной защиты, который пока действует до марта 2026 года.

Недавно в Еврокомиссии поделились, что готовят продление временной защиты для украинцев до марта 2027 года и одновременно дадут странам-членам рекомендации по дальнейшим мерам, которые будут включать возможность получения нового статуса для тех, кто имеет на территории ЕС работу или учебу.

РЕКЛАМА:

ЕСУкраинабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На фронте состоялось с начала суток 168 боевых столкновений
фото, видеоНа турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"
СМИ: Венгрия рассказала в НАТО свою версию "шпионского скандала" с Украиной
фотоВ ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев – Politico
Суд постановил частично пересчитать голоса на выборах президента Польши
видео, фотоВ авиакатастрофе в Индии есть выживший пассажир, который "встал и побежал"
Все новости...
ЕС
Черногория присоединится к миссии ЕС по подготовке украинских военных
Греция предлагает создать транспортный коридор от своего порта до Одессы, привлекая средства ЕС
ЕС предлагает санкции против двух китайских банков за торговлю с Россией – Bloomberg
Последние новости
00:28
Удар армии РФ по Харькову 7 июня: завершили поисковую операцию
23:56
футболПрогресс Забарного, стагнация Зинченко, снова двое в "Жироне". Итоги сезона украинцев в топ-лигах
23:44
23:31
видеоГрузия: тюремный приговор 21-летнему протестующему вывел людей на улицы Тбилиси
23:18
Генштаб: На фронте состоялось с начала суток 168 боевых столкновений
22:54
Что не так с преподаванием истории в школах: мнения учителей
22:46
Binance открывает доступ для сирийцев после отмены санкций США
22:31
фото, видеоНа турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"
22:16
Посол США в России вскоре покинет свой пост
21:59
Борьба Mercedes против Ferrari, McLaren в своей лиге: анонс Гран-при Канады в Формуле-1
Все новости...
Реклама:
Реклама: