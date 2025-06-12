На турецькому узбережжі знайшли безпілотник, "схожий на український"

Сапери у Стамбулі вилучили з пляжу безпілотник, який, як пишуть місцеві ЗМІ, "схожий на український дрон-камікадзе".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yeni Şafak

Деталі: Інцидент стався на пляжі Узункум у Шиле в середу близько 12:30.

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За отриманою інформацією, люди, які перебували на березі, побачили біля моря "предмет, схожий на дрон-камікадзе", пише видання.

Şile'de sahile vuran ve Ukrayna kamikaze dronuna benzeyen cisim paniğe neden oldu!



📌 Cisimde patlayıcı olduğu iddia edildi! pic.twitter.com/wPvLVGPdNP — 12punto (@12puntocomtr) June 12, 2025

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Про знахідку повідомили в командування берегової охорони Шиле, після чого на місце події прибули рятувальники.

"Об'єкт, походження якого поки що невідоме, схожий на камікадзе-дрон українського виробництва, а механізм у нижній частині схожий на вибуховий пристрій", – ідеться в матеріалі.

Дрон передали на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну біля берегів Туреччини кілька разів виявляли вибухові пристрої.