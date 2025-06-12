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На турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 12 июня 2025, 22:31
На турецком побережье нашли беспилотник, похожий на украинский
Фото: IHA

Саперы в Стамбуле изъяли с пляжа беспилотник, который, как пишут местные СМИ, "похож на украинский дрон-камикадзе".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yeni Şafak.

Детали: Инцидент произошел на пляже Узункум в Шиле в среду около 12:30.

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По полученной информации, люди, находившиеся на берегу, увидели у моря "предмет, похожий на дрон-камикадзе", пишет издание.

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О находке сообщили в командование береговой охраны Шиле, после чего на место происшествия прибыли спасатели.

"Объект, происхождение которого пока неизвестно, похож на камикадзе-дрон украинского производства, а механизм в нижней части похож на взрывное устройство", – говорится в материале.

Дрон передали на экспертизу саперам Военно-морских сил Турции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину у берегов Турции несколько раз обнаруживали взрывные устройства.

ТурцияЧерное моребеспилотники
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