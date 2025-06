Ізраїль атакував Іран

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "привентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.

Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ у соцмережах, CNN

Деталі: Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні після превентивного удару Ізраїлю по Ірану.

Пряма мова Каца: "Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака і атака безпілотників проти Держави Ізраїль і його цивільного населення".

Деталі: Кац зазначив, що підписав "спеціальний наказ, згідно з яким в тилу буде введено особливий надзвичайний стан на всій території Держави Ізраїль".

The Times of Israel додає, що сирени тривоги пролунали по всьому Ізраїлю.

Оновлено: Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану.

За повідомленням, ізраїльські військово-повітряні сили завдають ударів по десятках цілей по всьому Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Операція отримала назву "Nation of Lions".

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів, і вона повинна діяти проти цієї "неминучої загрози".

Сирени, які пролунали по всьому Ізраїлю, були попередженням ЦАХАЛ, яке випередило можливу реакцію Ірану.

Через удари по Ірану ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу скликає засідання кабінету міністрів з питань безпеки.

За даними ізраїльських та іранських ЗМІ, країни оголосили про закриття повітряного простору.

В офіційній заяві Армія оборони Ізраїлю зазначає, що завдала "точного превентивного удару" по Ірану "з метою завдати шкоди ядерній програмі Ірану та у відповідь на триваючу агресію іранського режиму проти Ізраїлю".

"Десятки літаків ВПС Ізраїлю нещодавно завершили привентивний удар, який включав удари по десятках військових цілей, включаючи об'єкти, пов'язані з ядерною зброєю, у різних районах Ірану", – йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

За словами Нетаньягу, мета операції – "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, заводах з виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану". Він додав, що операція "триватиме ще багато днів".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати не брали участі та не надавали допомоги в ударах, здійснених Ізраїлем по Ірану.

У соцмережах опублікували відео атаки Ізраїлю на Іран.

