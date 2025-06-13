Ізраїль атакував Іран
У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "привентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ у соцмережах, CNN
Деталі: Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні після превентивного удару Ізраїлю по Ірану.
Пряма мова Каца: "Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака і атака безпілотників проти Держави Ізраїль і його цивільного населення".
Деталі: Кац зазначив, що підписав "спеціальний наказ, згідно з яким в тилу буде введено особливий надзвичайний стан на всій території Держави Ізраїль".
The Times of Israel додає, що сирени тривоги пролунали по всьому Ізраїлю.
Оновлено: Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану.
За повідомленням, ізраїльські військово-повітряні сили завдають ударів по десятках цілей по всьому Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Операція отримала назву "Nation of Lions".
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів, і вона повинна діяти проти цієї "неминучої загрози".
Сирени, які пролунали по всьому Ізраїлю, були попередженням ЦАХАЛ, яке випередило можливу реакцію Ірану.
Через удари по Ірану ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу скликає засідання кабінету міністрів з питань безпеки.
За даними ізраїльських та іранських ЗМІ, країни оголосили про закриття повітряного простору.
В офіційній заяві Армія оборони Ізраїлю зазначає, що завдала "точного превентивного удару" по Ірану "з метою завдати шкоди ядерній програмі Ірану та у відповідь на триваючу агресію іранського режиму проти Ізраїлю".
"Десятки літаків ВПС Ізраїлю нещодавно завершили привентивний удар, який включав удари по десятках військових цілей, включаючи об'єкти, пов'язані з ядерною зброєю, у різних районах Ірану", – йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.
За словами Нетаньягу, мета операції – "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, заводах з виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану". Він додав, що операція "триватиме ще багато днів".
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати не брали участі та не надавали допомоги в ударах, здійснених Ізраїлем по Ірану.
У соцмережах опублікували відео атаки Ізраїлю на Іран.
#BREAKING Jet noises, air defense, multiple explosions, and ground shaking in east, west, and central #Tehran/#Iran— 𓄂✺Yaar - يار قدیمی🎗️ (@YaarGhadimi) June 13, 2025
Israelis are here!
Shalom @khamenei_ir! 😂 pic.twitter.com/55K9YyAQp0
За даними ЗМІ, начальник іранських збройних сил Мохаммед Багері, інші члени вищого військового командування та розробники-ядерники були знищені під час перших ударів Армії оборони Ізраїлю по Ірану.
Також іранські державні ЗМІ підтвердили загибель командира Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Саламі в результаті ізраїльського удару.
Що передувало: Повідомлялося, що Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями, якщо Тегеран відкине пропозицію США обмежити ядерну програму.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп не виключає, що Ізраїль завдасть удару по Ірану, втім він волів би уникнути його шляхом продовження ядерних переговорів з Тегераном.
- За повідомленнями ЗМІ, президент США у понеділок провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої сказав, що шанс на досягнення ядерної угоди з Іраном є і тому він не хоче застосовувати військові методи.
- Розмова відбулася за кілька днів до закінчення двомісячного терміну, який Трамп дав Ірану на досягнення угоди. Іранські офіційні особи, як очікується, цього тижня виступлять з офіційним відхиленням.