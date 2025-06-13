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Израиль атаковал Иран

Ольга ГлущенкоПятница, 13 июня 2025, 03:24
Израиль атаковал Иран
скриншот видео из соцсетей

В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Источник: The Times of Israel, ЦАХАЛ в соцсетяхCNN

Детали: Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.

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Прямая речь Каца: "После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения".

Детали: Кац отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому в тылу будет введено особое чрезвычайное положение на всей территории Государства Израиль".

The Times of Israel добавляет, что сирены тревоги прозвучали по всему Израилю.

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Обновлено: Армия обороны Израиля подтвердила, что начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана.

По сообщению, израильские военно-воздушные силы наносят удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

Операция получила название "Nation of Lions".

Армия обороны Израиля заявляет, что Иран имеет достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и она должна действовать против этой "неизбежной угрозы".

Сирены, которые прозвучали по всему Израилю, были предупреждением ЦАХАЛ, которое опередило возможную реакцию Ирана.

Из-за ударов по Ирану израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху созывает заседание кабинета министров по вопросам безопасности.

По данным израильских и иранских СМИ, страны объявили о закрытии воздушного пространства.

В официальном заявлении Армия обороны Израиля отмечает, что нанесла "точный превентивный удар" по Ирану "с целью нанести ущерб ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля".

"Десятки самолетов ВВС Израиля недавно завершили привентивный удар, который включал удары по десяткам военных целей, включая объекты, связанные с ядерным оружием, в различных районах Ирана", – говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

По словам Нетаньяху, цель операции – "нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана". Он добавил, что операция "продлится еще много дней".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не участвовали и не оказывали помощи в ударах, осуществленных Израилем по Ирану.

В соцсетях опубликовали видео атаки Израиля на Иран.

По данным СМИ, начальник иранских вооруженных сил Мохаммед Багери, другие члены высшего военного командования и разработчики-ядерщики были уничтожены во время первых ударов Армии обороны Израиля по Ирану.

Также иранские государственные СМИ подтвердили гибель командира Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Салами в результате израильского удара.

Что предшествовало: Сообщалось, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, если Тегеран отвергнет предложение США ограничить ядерную программу.

Напомним

  • Президент США Дональд Трамп не исключает, что Израиль нанесет удар по Ирану, впрочем он предпочел бы избежать его путем продолжения ядерных переговоров с Тегераном.
  • По сообщениям СМИ, президент США в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого сказал, что шанс на достижение ядерной сделки с Ираном есть и поэтому он не хочет применять военные методы.
  • Разговор состоялся за несколько дней до истечения двухмесячного срока, который Трамп дал Ирану на достижение соглашения. Иранские официальные лица, как ожидается, на этой неделе выступят с официальным отклонением.

ИзраильИранвойна
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