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В окупованому Криму лунали численні вибухи – соцмережі

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 червня 2025, 04:36
В окупованому Криму лунали численні вибухи – соцмережі
фото: "Кримський вітер"

За даними соцмереж, у ніч проти 13 червня в окупованому Криму були прольоти дронів і лунали вибухи.

Джерело: "Кримський вітер", кримські пабліки

Деталі: Після 3 години ночі у соцмережах з’явилося повідомлення, що Сімферополь та район нібито перебувають під нальотом БпЛА.

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За словами місцевих жителів, там було чути численні вибухи та проліт безпілотників.

Крім того, вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

У соцмережах зазначали, що, за попередніми даними, дрони нібито долетіли до аеродромів "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське".

Кримвибухбезпілотники
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