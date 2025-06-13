Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Крыму раздавались многочисленные взрывы – соцсети

Ольга ГлущенкоПятница, 13 июня 2025, 04:36
В оккупированном Крыму раздавались многочисленные взрывы – соцсети
фото: "Крымский ветер"

По данным соцсетей, в ночь на 13 июня в оккупированном Крыму были пролеты дронов и раздавались взрывы.

Источник: "Крымский ветер", крымские паблики

Детали: После 3 часов ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА.

Реклама:

По словам местных жителей, там были слышны многочисленные взрывы и пролет беспилотников.

Кроме того, взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

В соцсетях отмечали, что, по предварительным данным, дроны якобы долетели до аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".

Крымвзрывбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В оккупированном Крыму раздавались многочисленные взрывы – соцсети
обновляетсяИзраиль атаковал Иран
фото, видеоНа турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"
СМИ: Венгрия рассказала в НАТО свою версию "шпионского скандала" с Украиной
фотоВ ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев – Politico
Суд постановил частично пересчитать голоса на выборах президента Польши
Все новости...
В Коордштабе призвали Россию не затягивать согласованные обмены пленными
Россия ударила по Запорожской области: один человек погиб и трое ранены
Удар армии РФ по Харькову 7 июня: завершили поисковую операцию
В Курской области РФ украинские бойцы уничтожили склад противотанковых мин – СБС
Последние новости
08:27
За сутки РФ атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины: есть погибший и 7 раненых
08:23
Начальник штаба Вооруженных сил Ирана и 2 ученых-ядерщиков погибли в результате ударов Израиля – СМИ
07:48
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 220 оккупантов
07:40
США дистанцировались от ударов Израиля по Ирану
07:24
Иран заявил, что Израиль и США "дорого заплатят" за атаку
07:02
киберспортNAVI совершили камбэк в матче с 3DMAX и находятся в шаге от выхода в плейоф BLAST.tv Austin Major 2025
06:44
СМИ: Во время атаки на Иран Израиль ликвидировал главнокомандующего КСИР
06:14
Суд запретил Трампу развертывать войска Нацгвардии в Лос-Анджелесе
05:26
Трамп созывает совещание чиновников из-за атаки Израиля на Иран – CNN
04:36
В оккупированном Крыму раздавались многочисленные взрывы – соцсети
Все новости...
Реклама:
Реклама: