Трамп скликає засідання посадовців через атаку Ізраїлю на Іран – CNN

Президент США Дональд Трамп скликає засідання вищих чиновників через атаку Ізраїлю на Іран, названу "превентивними ударами".

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Очікується, що зустріч буде зосереджена на реакції США на розвиток подій в Ірані, повідомили два джерела.

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Трампа бачили, як він залишав пікнік Конгресу в Білому домі невдовзі після 20:00 за місцевим часом.

Рішення президента США скликати зустріч на вищому рівні було прийняте до ударів, оскільки американські чиновники дедалі більше стурбовані цією загрозою.

Відповідаючи на запитання про потенційний удар раніше у четвер, Трамп сказав, що це "цілком може статися", і попередив, що можливість "масового конфлікту" в регіоні може відбутися "скоро".

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Пряма мова Трампа: "Я не хочу говорити про неминуче, але це те, що цілком може статися".

Деталі: У заяві Білого дому зазначають: "Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських військ у регіоні".

Крім того держсекретар США Марко Рубіо у своїй заяві вказав: "Ізраїль повідомив нас, що вважає ці дії необхідними для самооборони.

Президент Трамп і адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших військ і залишаються в тісному контакті з нашими регіональними партнерами.

Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен націлюватися на інтереси або персонал США".

Дослівно CNN: "У заяві, позбавленій навіть стандартних формулювань про підтримку Ізраїлю та його оборони, було чітко зазначено: це конфлікт Ізраїлю, а не Трампа".

Що передувало: У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "привентивного удару" по Ірану, націлену на підрив ядерної програми і військові.