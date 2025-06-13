Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп скликає засідання посадовців через атаку Ізраїлю на Іран – CNN

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 червня 2025, 05:26
Трамп скликає засідання посадовців через атаку Ізраїлю на Іран – CNN
Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп скликає засідання вищих чиновників через атаку Ізраїлю на Іран, названу "превентивними ударами".

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Очікується, що зустріч буде зосереджена на реакції США на розвиток подій в Ірані, повідомили два джерела.

Реклама:

Трампа бачили, як він залишав пікнік Конгресу в Білому домі невдовзі після 20:00 за місцевим часом.

Рішення президента США скликати зустріч на вищому рівні було прийняте до ударів, оскільки американські чиновники дедалі більше стурбовані цією загрозою.

Відповідаючи на запитання про потенційний удар раніше у четвер, Трамп сказав, що це "цілком може статися", і попередив, що можливість "масового конфлікту" в регіоні може відбутися "скоро".

РЕКЛАМА:

Пряма мова Трампа: "Я не хочу говорити про неминуче, але це те, що цілком може статися".

Деталі: У заяві Білого дому зазначають: "Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських військ у регіоні".

Крім того держсекретар США Марко Рубіо у своїй заяві вказав: "Ізраїль повідомив нас, що вважає ці дії необхідними для самооборони.

Президент Трамп і адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших військ і залишаються в тісному контакті з нашими регіональними партнерами.

Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен націлюватися на інтереси або персонал США".

Дослівно CNN: "У заяві, позбавленій навіть стандартних формулювань про підтримку Ізраїлю та його оборони, було чітко зазначено: це конфлікт Ізраїлю, а не Трампа".

Що передувало: У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "привентивного удару" по Ірану, націлену на підрив ядерної програми і військові. 

ТрампСШАІзраїльІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В окупованому Криму лунали численні вибухи – соцмережі
оновлюєтьсяІзраїль атакував Іран
фото, відеоНа турецькому узбережжі знайшли безпілотник, "схожий на український"
ЗМІ: Угорщина розповіла в НАТО свою версію "шпигунського скандалу" з Україною
фотоВ ЄС з'явиться спецпредставник з питань українців – Politico
Cуд постановив частково перерахувати голоси на виборах президента Польщі
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що удар Ізраїлю по Ірану "цілком можливий", але він би хотів цього уникнути
Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом на саміті G7
Келлог розповів, як у розмові з Трампом порівняв Зеленського із Лінкольном
Останні новини
08:27
За добу РФ атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і 7 поранених
08:23
Начальник штабу Збройних сил Ірану та 2 вчених-ядерників загинули внаслідок ударів Ізраїлю – ЗМІ
07:48
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 220 окупантів
07:40
CША дистанціювалися від ударів Ізраїлю по Ірану
07:24
Іран заявив, що Ізраїль і США "дорого заплатять" за атаку
07:02
кіберспортУкраїнська NAVI виграла два перших матчі на найпрестижнішому турнірі з Counter-Strike 2
06:44
ЗМІ: Під час атаки на Іран Ізраїль ліквідував головнокомандувача КВІР
06:14
Суд заборонив Трампу розгортати війська Нацгвардії в Лос-Анджелесі
05:26
Трамп скликає засідання посадовців через атаку Ізраїлю на Іран – CNN
04:36
В окупованому Криму лунали численні вибухи – соцмережі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: