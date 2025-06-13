Трамп созывает совещание чиновников из-за атаки Израиля на Иран – CNN

Президент США Дональд Трамп созывает совещание высших чиновников из-за атаки Израиля на Иран, названной "превентивными ударами".

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Ожидается, что встреча будет сосредоточена на реакции США на развитие событий в Иране, сообщили два источника.

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Трампа видели, как он покидал пикник Конгресса в Белом доме вскоре после 20:00 по местному времени.

Решение президента США созвать встречу на высшем уровне было принято до ударов, поскольку американские чиновники все больше обеспокоены этой угрозой.

Отвечая на вопрос о потенциальном ударе ранее в четверг, Трамп сказал, что это "вполне может произойти", и предупредил, что возможность "массового конфликта" в регионе может произойти "скоро".

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Прямая речь Трампа: "Я не хочу говорить о неизбежном, но это то, что вполне может произойти".

Детали: В заявлении Белого дома отмечается: "Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе".

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении указал: "Израиль сообщил нам, что считает эти действия необходимыми для самообороны.

Президент Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших войск и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами.

Позвольте мне четко заявить: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США".

Дословно CNN: "В заявлении, лишенном даже стандартных формулировок о поддержке Израиля и его обороны, было четко указано: это конфликт Израиля, а не Трампа".

Что предшествовало: В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар" по Ирану, нацеленный на подрыв ядерной программы и военных.