Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп созывает совещание чиновников из-за атаки Израиля на Иран – CNN

Ольга ГлущенкоПятница, 13 июня 2025, 05:26
Трамп созывает совещание чиновников из-за атаки Израиля на Иран – CNN
Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп созывает совещание высших чиновников из-за атаки Израиля на Иран, названной "превентивными ударами".

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Ожидается, что встреча будет сосредоточена на реакции США на развитие событий в Иране, сообщили два источника.

Реклама:

Трампа видели, как он покидал пикник Конгресса в Белом доме вскоре после 20:00 по местному времени.

Решение президента США созвать встречу на высшем уровне было принято до ударов, поскольку американские чиновники все больше обеспокоены этой угрозой.

Отвечая на вопрос о потенциальном ударе ранее в четверг, Трамп сказал, что это "вполне может произойти", и предупредил, что возможность "массового конфликта" в регионе может произойти "скоро".

РЕКЛАМА:

Прямая речь Трампа: "Я не хочу говорить о неизбежном, но это то, что вполне может произойти".

Детали: В заявлении Белого дома отмечается: "Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе".

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении указал: "Израиль сообщил нам, что считает эти действия необходимыми для самообороны.

Президент Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших войск и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами.

Позвольте мне четко заявить: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США".

Дословно CNN: "В заявлении, лишенном даже стандартных формулировок о поддержке Израиля и его обороны, было четко указано: это конфликт Израиля, а не Трампа".

Что предшествовало: В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар" по Ирану, нацеленный на подрыв ядерной программы и военных.

ТрампСШАИзраильИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В оккупированном Крыму раздавались многочисленные взрывы – соцсети
обновляетсяИзраиль атаковал Иран
фото, видеоНа турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"
СМИ: Венгрия рассказала в НАТО свою версию "шпионского скандала" с Украиной
фотоВ ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев – Politico
Суд постановил частично пересчитать голоса на выборах президента Польши
Все новости...
Трамп
Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом на саммите G7
Келлог рассказал, как в разговоре с Трампом сравнил Зеленского с Линкольном
Последние новости
08:27
За сутки РФ атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины: есть погибший и 7 раненых
08:23
Начальник штаба Вооруженных сил Ирана и 2 ученых-ядерщиков погибли в результате ударов Израиля – СМИ
07:48
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 220 оккупантов
07:40
США дистанцировались от ударов Израиля по Ирану
07:24
Иран заявил, что Израиль и США "дорого заплатят" за атаку
07:02
киберспортNAVI совершили камбэк в матче с 3DMAX и находятся в шаге от выхода в плейоф BLAST.tv Austin Major 2025
06:44
СМИ: Во время атаки на Иран Израиль ликвидировал главнокомандующего КСИР
06:14
Суд запретил Трампу развертывать войска Нацгвардии в Лос-Анджелесе
05:26
Трамп созывает совещание чиновников из-за атаки Израиля на Иран – CNN
04:36
В оккупированном Крыму раздавались многочисленные взрывы – соцсети
Все новости...
Реклама:
Реклама: