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Суд заборонив Трампу розгортати війська Нацгвардії в Лос-Анджелесі

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 червня 2025, 06:14
Суд заборонив Трампу розгортати війська Нацгвардії в Лос-Анджелесі
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Американський суддя тимчасово заборонив президенту США Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі на тлі протестів проти посилення імміграційного контролю.

Джерело: Reuters, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у мережі Х

Деталі: Окружний суддя Чарльз Брейєр із Сан-Франциско видав розпорядження про повернення Національної гвардії під контроль Ньюсома, який подав позов, щоб обмежити її діяльність.

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Розпорядження Брейєра набуде чинності опівдні п'ятниці.

Брейєр заявив, що протести в Лос-Анджелесі аж ніяк не можна вважати "повстанням". Трамп виправдовував розгортання військ, охарактеризувавши протести як повстання.

Пряма мова Ньюсома: "Суд щойно підтвердив те, що ми всі знаємо: військові мають бути на полі бою, а не на вулицях нашого міста".

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Деталі: Ньюсом закликав Трампа негайно "припинити мілітаризацію Лос-Анджелеса".

Пряма мова Ньюсома: "Відмова від цього лише підтвердить ваші авторитарні схильності".

Що передувало: Війська Національної гвардії США прибули до Лос-Анджелеса в неділю, 8 червня, за наказом Трампа, що загострило протистояння з керівництвом Каліфорнії, яке стверджує, що розгортання федеральних військ є політично мотивованим і непотрібним.

СШАТрампсуд
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