Суд запретил Трампу развертывать войска Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Американский судья временно запретил президенту США Дональду Трампу развертывать войска Национальной гвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов против ужесточения иммиграционного контроля.

Источник: Reuters, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в сети Х

Детали: Окружной судья Чарльз Брейер из Сан-Франциско издал распоряжение о возвращении Национальной гвардии под контроль Ньюсома, который подал иск, чтобы ограничить ее деятельность.

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Распоряжение Брейера вступит в силу в полдень пятницы.

Брейер заявил, что протесты в Лос-Анджелесе ни в коем случае нельзя считать "восстанием". Трамп оправдывал развертывание войск, охарактеризовав протесты как восстание.

Прямая речь Ньюсома: "Суд только что подтвердил то, что мы все знаем: военные должны быть на поле боя, а не на улицах нашего города".

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Детали: Ньюсом призвал Трампа немедленно "прекратить милитаризацию Лос-Анджелеса".

Прямая речь Ньюсома: "Отказ от этого только подтвердит ваши авторитарные наклонности".

Напомним: Войска Национальной гвардии США прибыли в Лос-Анджелес в воскресенье, 8 июня, по приказу Трампа, что обострило противостояние с руководством Калифорнии, которое утверждает, что развертывание федеральных войск является политически мотивированным и ненужным.