ЗСУ за добу знешкодили ще 1 220 окупантів
П'ятниця, 13 червня 2025, 07:48
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 220 загарбників, 42 артилерійські системи та 5 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 001 560 (+1 220) осіб,
- танків – 10 934 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 791 (+5) од,
- артилерійських систем – 29 105 (+42) од,
- РСЗВ – 1 416 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 507 (+72) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 821 (+106) од.
Дані уточнюються.