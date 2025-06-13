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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 220 оккупантов

Ирина БалачукПятница, 13 июня 2025, 07:48
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 220 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 220 захватчиков, 42 артиллерийские системы и 5 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 001 560 (+1 220) человек,
  • танков – 10 934 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 791 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 29 105 (+42) ед,
  • РСЗО – 1 416 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 507 (+72) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 821 (+106) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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