ВСУ за сутки обезвредили еще 1 220 оккупантов
Пятница, 13 июня 2025, 07:48
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 220 захватчиков, 42 артиллерийские системы и 5 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 001 560 (+1 220) человек,
- танков – 10 934 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 791 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 29 105 (+42) ед,
- РСЗО – 1 416 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 507 (+72) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 821 (+106) ед.
Данные уточняются.