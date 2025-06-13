За добу РФ атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і 7 поранених

Упродовж доби 12 червня російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини, внаслідок атак загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Зазначається, що російська армія обстрілювала Херсонщину з артилерії, дронів і авіації. Під вогнем опинилися щонайменше 35 населених пунктів, зокрема місто Херсон, а також Антонівка, Дудчани, Білозерка, Берислав, Широка Балка, Станіслав, Новоолександрівка, Тягинка, Осокорівка, Софіївка, Наддніпрянське, Комишани, Козацьке та інші.

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Через російську агресію загинула одна людина, ще семеро зазнали поранень.

За даними ОВА, російські удари були спрямовані по житлових кварталах, об’єктах критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 13 приватних осель, автозаправну станцію, господарську споруду та цивільний транспорт.