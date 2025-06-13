За добу РФ атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і 7 поранених
Упродовж доби 12 червня російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини, внаслідок атак загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Деталі: Зазначається, що російська армія обстрілювала Херсонщину з артилерії, дронів і авіації. Під вогнем опинилися щонайменше 35 населених пунктів, зокрема місто Херсон, а також Антонівка, Дудчани, Білозерка, Берислав, Широка Балка, Станіслав, Новоолександрівка, Тягинка, Осокорівка, Софіївка, Наддніпрянське, Комишани, Козацьке та інші.
Через російську агресію загинула одна людина, ще семеро зазнали поранень.
За даними ОВА, російські удари були спрямовані по житлових кварталах, об’єктах критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 13 приватних осель, автозаправну станцію, господарську споруду та цивільний транспорт.