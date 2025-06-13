Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки РФ атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины: есть погибший и 7 раненых

Анастасия ПроцПятница, 13 июня 2025, 08:27
За сутки РФ атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины: есть погибший и 7 раненых
Иллюстративное фото: Getty Images

В течение суток 12 июня российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины, в результате атак погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: Отмечается, что российская армия обстреливала Херсонщину из артиллерии, дронов и авиации. Под огнем оказались по меньшей мере 35 населенных пунктов, в частности город Херсон, а также Антоновка, Дудчаны, Белозерка, Берислав, Широкая Балка, Станислав, Новоалександровка, Тягинка, Осокоровка, Софиевка, Надднепрянское, Камышаны, Казацкое и другие.

Реклама:

Из-за российской агрессии погиб один человек, еще семеро получили ранения.

По данным ОВА, российские удары были направлены по жилым кварталам, объектам критической и социальной инфраструктуры. В результате обстрелов повреждены 4 многоквартирных дома, 13 частных домов, автозаправочная станция, хозяйственная постройка и гражданский транспорт.

Херсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 44 раза
Зеленский: Трое погибших в ДТП во Франции – украинцы, пострадали дети
Иран заявил, что выпустил по Израилю сотни баллистических ракет
"Меня спас дорожный трафик": женщина рассказала, как опоздала на разбившийся в Индии самолет
Трамп: Израиль нанес "очень разрушительный удар" по ядерной программе Ирана
Bihus.Info пожаловались Раде и НАПК на Гончаренко, тот пообещал "все показать"
Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине оккупанты атаковали гражданское авто с дрона: ранены два человека
На Херсонщине в результате атаки дрона пострадали двое местных
Херсонщина: за сутки россияне одного гражданского убили и 10 ранили
Последние новости
01:45
Иран снова атаковал Израиль ракетами: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть попадания в небоскреб
01:03
МАГАТЭ сообщило о последствиях ударов по ядерным объектам Ирана
00:20
Премьер Армении надеется на подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2025 года
23:53
В горах Франции нашли тела двух испанских туристов, пропавших полгода назад
23:50
фотоВ Киеве показали воссозданную мозаику выдающейся художницы Аллы Горской
23:36
Из-за атаки РФ умер 11-летний ребенок на Херсонщине
23:22
В Польше одиозному евродепутату-украинофобу запретили вход в парламент
23:15
Поступление на магистратуру 2025: как сдать экзамены, подать заявления и попасть на обучение
23:05
Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 44 раза
23:03
Новости экономики 13 июня: евро вырос до рекорда, цена на нефть взлетела после ударов по Ирану
Все новости...
Реклама:
Реклама: