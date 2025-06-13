За сутки РФ атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины: есть погибший и 7 раненых

В течение суток 12 июня российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины, в результате атак погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: Отмечается, что российская армия обстреливала Херсонщину из артиллерии, дронов и авиации. Под огнем оказались по меньшей мере 35 населенных пунктов, в частности город Херсон, а также Антоновка, Дудчаны, Белозерка, Берислав, Широкая Балка, Станислав, Новоалександровка, Тягинка, Осокоровка, Софиевка, Надднепрянское, Камышаны, Казацкое и другие.

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Из-за российской агрессии погиб один человек, еще семеро получили ранения.

По данным ОВА, российские удары были направлены по жилым кварталам, объектам критической и социальной инфраструктуры. В результате обстрелов повреждены 4 многоквартирных дома, 13 частных домов, автозаправочная станция, хозяйственная постройка и гражданский транспорт.