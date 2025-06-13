Росія понад 50 разів вдарила по Сумщині: поранені дві жінки

Упродовж 12 червня війська РФ понад 50 разів обстріляли Сумщину. Під ударом опинилися 25 населених пунктів, дві жінки 88 і 57 років отримали поранення, пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Російські війська атакували 25 населених пунктів у 11 громадах Сумської області протягом доби з ранку 12 до ранку 13 червня. Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

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Окупанти випустили понад 50 боєприпасів і дронів: зафіксовано 35 ударів із реактивної артилерії, понад 10 – керованими авіабомбами, а також 20 скидань ВОГів із безпілотників. Ворог також застосовував FPV-дрони.

У Миколаївській громаді внаслідок атаки дрона по цивільній інфраструктурі постраждали дві жінки – 88 і 57 років. Обидві дістали осколкові поранення.

У Середино-Будській громаді повністю знищено приватний будинок. У Путивльській – пошкоджено господарську споруду.

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Детальніше про те, що відбувалося на Сумщині після виходу Сил оборони з Курщини, яка зараз ситуація на захопленій противником ділянці біля кордону, та як наближення лінії бойового зіткнення позначається на самих Сумах, читайте в матеріалі УП "Ви наступаєте на Тьоткіно? Ми наступаємо на граблі". Що відбувається на Сумщині, якою рухається російська армія